Perto de completar 100 jogos no Palmeiras, Vanderlan valoriza resultado contra o Bolívar

Surreal, surreal! ? pic.twitter.com/w17kpbiuJb

? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 25, 2025

Por fim, o jogador de 22 anos projetou o próximo compromisso pelo Brasileirão, torneio no qual o Palmeiras está invicto e é o atual líder (quatro vitórias e um empate, com 13 pontos). Às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, o Verdão encara o Bahia, pela sexta rodada.

"O Bahia é um adversário qualificado e sabemos da dificuldade que é enfrentá-los. No ano passado vimos isso, mas é seguir o plano, seguir tudo o que o professor Abel vai nos passar e, com fé em Deus, sair com mais uma vitória", concluiu.