Rafael exalta evolução do São Paulo e projeta jogo contra o Ceará pelo Brasileiro

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Ceará, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades, o goleiro Rafael exaltou a evolução do Tricolor e projetou o duelo em Fortaleza.

"Pontuar é sempre muito importante, e eu acho que a gente vem fazendo bons jogos, com muita intensidade, marcação, atacando, criando chances. Temos tido uma evolução muito grande, agora é continuar com essa evolução e com essa confiança, porque vamos ficar muito próximos das vitórias, que são sempre o nosso objetivo", declarou.

"Estou muito feliz, o meu papel aqui é sempre fazer o meu melhor para poder ajudar o São Paulo e tenho conseguido ajudar a equipe. É parte de uma engrenagem que tem funcionado muito bem, o time tem jogado muito bem", continuou.