Grêmio oficializa Felipão como coordenador técnico para parceria e apoio a Mano Menezes

Quinteros já foi demitido e Mano Menezes chegou com a obrigação de dar um norte à equipe, que não consegue emplacar vitórias e boas apresentações. Na estreia do treinador, na quinta-feira, pela Sul-Americana, empate por 2 a 2 com o Godoy Cruz após ficar duas vezes em vantagem no marcador.

A parceria de gaúchos com Felipão é a aposta do Grêmio por retorno dos tempos áureos. "Identificado com o Grêmio, como treinador, Felipão comandou os títulos do bicampeonato na Copa do Brasil, em 1994, bicampeonato da Libertadores, em 1995, e bicampeonato Brasileiro, em 1996, além de conquistar a Recopa Sul-Americana no mesmo ano. Também tem papel importante na reconstrução da equipe, em 2015, e que, no ano seguinte, conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil. Sua última passagem na casamata gremista foi em 2021", listou o Grêmio, mostrando os feitos de Felipão em Porto Alegre.