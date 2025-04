Remo busca empate no final contra o Criciúma e segue invicto na Série B

A etapa complementar teve mais oportunidades e começou com o Criciúma melhor. Aos dois minutos, Everton Morelli aproveitou passe de Sassá para bater da entrada da área e abrir o placar. Aos 15, Felipe Vizeu, ex-Criciúma, agora no Remo, empatou a partida, mas o lance foi anulado por impedimento do atacante.

O Remo continuou pressionando e quase chegou ao empate aos 42 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Pedro Costa, Sávio finalizou e o lateral Marcelo Hermes, do Criciúma, tirou a bola em cima da linha. No entanto, o Tigre não conteve o ritmo da equipe paraense. Aos 46 minutos, Reynaldo aproveitou cobrança de escanteio de Sávio e marcou de cabeça para garantir o empate na raça.