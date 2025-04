Lorrane, Caribé e Alcará alcançam índice para o Mundial nos 50m livre

O quinto dia de finais do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação - Troféu Maria Lenk foi marcado por mais três índices alcançados para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Lorrane Ferreira (SESI-SP), Guilherme Caribé (Unisanta) e Victor Alcará (Pinheiros) foram os destaques da noite desta sexta-feira, no Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Nos 50 m livre feminino, Lorrane venceu com 24.78 e garantiu seu primeiro índice na competição e encaminhou sua vaga para o Mundial.

"Estou muito feliz e animada. Batelhei muito para chegar nesse tempo. Sei que eu tinha potencial, mas nem sempre a gente consegue acertar. A expectativa é grande. Esse tempo é bem competitivo. Meu grande objetivo era estar nessa marca e agora é melhorar ainda mais para o Mundial", disse Lorrane.