Hernan: São Paulo prioriza Rafinha, mas já definiu posições para reforços

Segundo o colunista, Rafinha pode assinar por mais seis meses com o São Paulo e jogar até o meio de 2025, mas a renovação ainda não está decidida.

O Rafinha quer jogar mais seis meses pelo menos, o São Paulo deve renovar o contrato dele porque a relação é muito boa, só que existe uma questão da grana.

O São Paulo precisa diminuir a folha salarial, e o Rafinha tem hoje um alto salário dentro do São Paulo. Essa negociação ainda vai acontecer para o ano que vem, para ver se ele continua ou não.

André Hernan

São Paulo enfrenta concorrência por Wendell, do Porto

O São Paulo ainda busca a contratação do lateral esquerdo Wendell, do Porto, e enfrenta concorrência no mercado, acrescentou André Hernan. Cruzeiro e Grêmio estão no páreo.