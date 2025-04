Santa Cruz goleia o Horizonte em casa e lidera Grupo A3 da Série D

O Santa Cruz assumiu a liderança do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe pernambucana goleou o Horizonte, por 4 a 0, no estádio do Arruda, em Recife (PE). Thiago Galhardo, Israel, Willian Júnior e Geovany marcaram os gols da partida, válida pela segunda rodada do torneio.

O Tricolor Pernambucano chegou a seis pontos e assumiu a liderança do Grupo A3, com dois a mais que o América-RN, vice-líder. O Horizonte, por sua vez, amargou a primeira derrota e ocupa a sétima posição da chave, com uma unidade.

Ambos os times voltam a campo no próximo sábado, pela terceira rodada da Série D. O Santa Cruz visita o Santa Cruz de Natal, enquanto o Horizonte recebe o Ferroviário.