Interino do Corinthians revela conversa com Dorival e lamenta goleada: "Pedimos desculpas ao torcedor"

A provável despedida do interino Orlando Ribeiro no comando do Corinthians não poderia ter sido pior. Na tarde deste domingo, o Timão foi completamente dominado e goleado pelo Flamengo, perdendo por 4 a 0 no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Acertado com o Corinthians desde a última sexta-feira, Dorival Júnior deve ser anunciado em breve como novo técnico do Timão. Em coletiva pós-jogo neste domingo, Orlando Ribeiro lamentou o fato de passar o comando do time ao novo treinador num contexto como o atual.

"É ruim, né. Eu conheço o professor Dorival há um bom tempo. Nós gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor, mas infelizmente foi assim. Só pedimos desculpas ao torcedor, e isso é importante falar, porque nós sabemos o quanto é ruim eles voltarem para casa, ou estarem em casa assistindo ao jogo, e nós apresentarmos essa derrota. Mas o Corinthians é muito grande. Nós temos que seguir, agora com o professor Dorival, e eu tenho certeza que eles vão se recuperar o mais rápido possível", afirmou o interino.