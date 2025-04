Brasil conquista o título do Sul-Americano de atletismo

O Brasil comemorou o melhor desempenho entre os países no Campeonato Sul-Americano de atletismo, encerrado neste domingo, em Mar del Plata, Argentina. O país manteve a hegemonia de títulos do continente, somando 477 pontos na classificação geral.

Venceu também no masculino (239 pontos) e no feminino (238 pontos). A Colômbia ficou com o vice-campeonato (184 pontos - 91 no masculino e 93 no feminino) e o Chile garantiu a terceira posição (146 pontos - 86 no masculino e 60 no feminino)

O Brasil somou 52 medalhas na competição - 20 de ouro, 19 de prata e 13 de bronze -, conseguindo resultados expressivos e pontos importantes no ranking mundial da World Athletics, classificatório para o principal campeonato da temporada, o Mundial de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro.