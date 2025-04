Escalação do Santos: César Sampaio promove mudanças para enfrentar o RB Bragantino

A escalação do Santos está definida para o duelo com o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico César Sampaio decidiu promover algumas mudanças na equipe em relação ao clássico contra o São Paulo para começar a reagir na competição por pontos corridos.

Para reforçar o sistema defensivo, o zagueiro Luisão entra na vaga do lateral direito Leo Godoy. Barreal, que se recupera de uma lesão na coxa esquerdo, dá lugar a Diego Pituca. No ataque, Gabriel Veron é outra novidade, substituindo o xará Gabriel Bontempo, com dores no adutor da coxa direita.

A escalação do Santos para enfrentar o Red Bull Bragantino conta com Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares.