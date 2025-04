Com 'ajuda' de Neymar, Santos é escalado contra o RB Bragantino; veja

O Santos enfrenta o RB Bragantino neste domingo, às 20h30, na Vila Belmiro. O alvinegro praiano, sem Neymar em campo mas com influência externa do camisa 10, recebe o elenco comandado por Fernando Seabra pela sexta rodada do Brasileirão.

O Peixe vai a campo com: Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares.

O interino César Sampaio escalou quase a mesma equipe publicada por Neymar no Instagram. Nos lugares do lateral-direito Souza e do meia Gabriel Bontempo, lesionados, Pituca e Verón foram os definidos para ocupar os espaços no confronto.