Atlético-GO cede empate ao Amazonas e amarga quarto jogo sem vitória na Série B

Neste domingo, no Estádio Carlos Zamith, o Atlético-GO cedeu empate ao Amazonas em 1 a 1, pela quinta rodada da Série B do Brasileirão. Marcelinho abriu o placar para o Dragão no final da etapa inicial, porém, na reta final, Luan deixou tudo igual para os mandantes.

Diante deste resultado, o Atlético-GO atingiu o quarto jogo sem vitória na Segunda Divisão. O Dragão, portanto, é o 13º colocado, com seis pontos. Já o Amazonas, que tem apenas duas unidades, é o 19º lugar e vive situação delicada na tabela de classificação.

Pela sexta rodada da Série B, o Atlético-GO volta aos gramados às 16h (de Brasília) do próximo domingo (4) para enfrentar o Novorizontino, no Estádio Antônio Accioly. O Amazonas, por sua vez, no sábado (3), visita o Remo, às 16h, no Estádio do Mangueirão.