"A dupla está de volta!": Pedro e Arrascaeta comandam goleada do Flamengo

Se Pedro foi o finalizador da tarde, Arrascaeta foi, mais uma vez, o maestro. Além de sofrer o pênalti convertido pelo camisa 9, o uruguaio marcou um golaço espetacular no primeiro tempo, limpando a marcação e soltando uma bomba de fora da área.

Com o gol, Arrasca chegou a 5 no Brasileirão, tornando-se o artilheiro isolado da competição. Assim como Pedro, Arrasca fez questão de exaltar o grupo e a importância do centroavante: "É mérito do Pedro, da equipe, de todo mundo, buscando nos ajudar dentro de campo (...) Na verdade, não me interessa quantidade de gols, mas sim ajudar a minha equipe," declarou o camisa 14, que celebrou o retorno do companheiro: "Feliz pela volta dele, um cara que representa muito para o nosso time, para o nosso grupo, tomara que ele seja o artilheiro do ano, porque se ele vai bem, nós vamos bem também."

A festa rubro-negra começou cedo, com Everton Cebolinha abrindo o placar logo aos 4 minutos, mostrando que a pontaria estava calibrada. O domínio foi amplo durante os 90 minutos, com o Flamengo criando diversas chances (incluindo uma bola na trave de Pedro) e controlando o jogo sob os olhares de Dorival Júnior, futuro técnico do Corinthians, que viu de perto a força do elenco rubro-negro.

Com a vitória convincente, o Flamengo não só assume a ponta da tabela (aguardando o resultado do Palmeiras), mas também retoma a confiança e mostra o poder de fogo de seu ataque. O próximo desafio é na quinta-feira (01/05), contra o Botafogo-PB, fora de casa, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, uma oportunidade para manter o embalo e a boa fase.