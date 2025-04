Com quatro de Gyokeres, Sporting goleia o Boavista e mantém liderança do Português

O Sporting conquistou mais três pontos importantes na caminhada pelo título do Campeonato Português neste domingo, ao golear o Boavista fora de casa, por 5 a 0, no Estádio do Bessa, em Porto. Gyokeres (4) e Maxi Araújo marcaram os gols do jogo, válido pela 31ª rodada do torneio.

A equipe visitante manteve a liderança da competição e chegou a 75 pontos, mesma pontuação do Benfica, que goleou o AVS por 6 a 0 também neste domingo. 17º colocado, o Boavista amargou mais uma derrota e seguiu com 21 unidades, oito a menos que o Estrela Amadora, primeiro time fora da zona da degola.

O Sporting volta a campo pelo Português no próximo domingo, quando recebe o Gil Vicente. Já o Boavista joga um dia depois contra o AVS.