Corinthians: interino se desculpa, cita papo com Dorival e explica sistema

Prestes a entregar o comando para Dorival Júnior, o técnico Orlando Ribeiro, que atuou como interino do Corinthians nas últimas partidas, pediu desculpas ao torcedor pela goleada sofrida para o Flamengo. Ele também citou um papo com o futuro técnico alvinegro e explicou o sistema utilizado pela equipe no duelo de hoje do Brasileirão.

O que ele falou?

Orlando Ribeiro, técnico interino do Corinthians, durante jogo contra o Flamengo Imagem: ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Entregar bastão com derrota. "É ruim. Eu conheço o Dorival há um bom tempo. Gostaríamos de ter entregado o trabalho de uma maneira melhor, mas infelizmente foi assim. A gente pede desculpas ao torcedor porque sabemos o quanto é ruim apresentarmos essa derrota. Mas o Corinthians é muito grande e temos que seguir, agora com o Dorival, e tenho certeza que vamos nos recuperar o mais rápido possível."

Conversa com Dorival. "Nós nos encontramos agora no vestiário e conversamos muito pouco sobre o jogo. Já tínhamos tudo elaborado, mas tivemos uma conversa com ele naturalmente. Falamos sobre o jogo e até sobre coisas nossas."