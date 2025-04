Pedro Lourenço deixa a entender que Dudu irá deixar o Cruzeiro

O futuro do atacante Dudu pode ser longe do Cruzeiro em breve. Um vídeo nas redes sociais com Pedro Lourenço, dono da SAF do time mineiro, está causando grande polêmica. Na publicação, o empresário indica que o ex-palmeirense não ficará no clube para a sequência da temporada.

O vídeo começa com um torcedor perguntando a Pedro Lourenço sobre o futuro de Dudu, que chegou ao Cruzeiro em 2025 como uma das grandes contratações do elenco. Na resposta, o empresário usou um gesto com as mãos que indica a saída do atacante.