Após título, Gabigol deixará Flamengo e tem acerto com Cruzeiro para 2025

Gabigol marcou dois gols do Fla no jogo de ida. A partida terminou 3 a 1 para o rubro-negro. Na Arena MRV, o camisa 99 foi substituído no intervalo da partida.

O atacante não escondeu a insatisfação com a diretoria. Ele citou que houve negociações para uma renovação de contrato, mas que aconteceram fatos que o desagradaram.

Realmente, estou muito feliz. Não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos, houve negociações. O presidente, a diretoria na verdade, apertou minha mão, apertou a mão da minha família. Depois, acabaram acontecendo coisas que eu não gostei. Sempre soube as coisas pelo podcast. Nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz. A gente conversou. Falei sobre a possibilidade de dois, três anos. E nunca houve a proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo.

Gabigol foi questionado sobre o futuro, mas não revelou os próximos passos. O atacante disse que vai "curtir o momento". O vínculo com o Rubro-Negro vai até 31 de dezembro.

Eu vou curtir esse momento. Até 31 de dezembro de 2024. Até lá, eu sou jogador do Flamengo. Quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo mundo, jogadores, a torcida. Então, agora eu vou aproveitar Gabigol

O atacante tem um acerto encaminhado com o Cruzeiro. O atacante era um nome bem visto no clube mineiro desde o meio do ano. Em entrevista coletiva em julho, Pedro Lourenço, dono da SAF do clube mineiro, fez elogios ao atacante. "Estamos tentando fazer o melhor possível. Trouxemos reforços. Não vamos contratar mais neste ano. Encerrou contratação. Gabigol dispensa comentários, mas não temos caixa e não está nossos planos. Encerramos as contratações. São bons jogadores, vão qualificar nosso grupo. Esperamos chegar em quinto (lugar) na tabela, e estaremos muito felizes, se conseguirmos".