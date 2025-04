Filipe Luís revela que Bruno Henrique precisou de oxigênio em jogo do Fla

Estou buscando o meu melhor nível físico. Aqui a dificuldade ainda é maior quando falta ar, quando respira ali, quando puxa e o ar não vem. Mas estou voltando aos poucos, adquirindo ritmo e procurando melhorar a cada jogo

Pedro, à Espn

Classificação e jogos Libertadores

O que mais Filipe Luís falou?

Análise do jogo: "Sempre é muito dificil jogar na altitude de Quito. Já tomei goleadas e já venci aqui, é complicado. Todo o contexto é diferente. A bola é mais rápida, os domínios escapam do pé. Às vezes você está acostumado a dar um passe à frente e ela (bola) vai embora. Optamos por um plano de passes mais curtos. Sabemos que o adversário também cansa, por mais que eles já estejam aclimatados aqui. Queríamos fazer com que corressem atrás da bola, para não terem o volume que fazem na casa deles. Assisti a muitos aos jogos e é impressionante o volume que eles têm em casa. Eles te empurram e você não consegue sair".

Plata seria titular: "Sim, ele seria titular. Falei para ele depois do jogo contra o Vasco. É um jogador muito importante e especial para mim. Tem as qualidades e características que eu gosto. Sabe atacar espaço, associar com os companheiros. Infelizmente sentiu uma dorzinha diferente no joelho, que vamos ter que esperar os exames para ver o que aconteceu. Como treinador, fico triste de não utilizá-lo. Mas ele sentiu ainda mais, queria jogar na casa dele, no país dele. Sei que ele ficou muito chateado porque não conseguiu jogar. Mas ele sabe que é muito importante para mim e para a equipe".

Empate foi bom resultado?: "Queríamos ter vencido. Era importantíssima essa vitória. Nós nos colocamos nessa situação porque perdemos em casa para o Central Córdoba. Agora temos que entrar para vencer. Agora e sempre. Mas pelas circunstâncias de jogar aqui, não pelo desfalques porque eu tenho confiança plena nos jogadores que entraram hoje. Mas, sim, pela dificuldade de jogar com a LDU. Isso (empate) nos deixa vivos para continuar buscando a nossa classificação, que é o objetivo".