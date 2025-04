Pedro revela dificuldade com altitude em jogo do Fla: 'Puxa e o ar não vem'

Retomando aos poucos seu ritmo de jogo após se recuperar da grave lesão no joelho esquerdo, o atacante Pedro revelou dificuldades em lidar com a altitude no empate do Flamengo em 0 a 0 com a LDU, pela Libertadores, nos 2.850 metros de Quito, no Equador.

Estou buscando o meu melhor nível físico. Aqui a dificuldade ainda é maior quando falta ar, quando respira ali, quando puxa e o ar não vem. Mas estou voltando aos poucos, adquirindo ritmo e procurando melhorar a cada jogo

Pedro, à Espn

Discursos positivos

Os jogadores do Flamengo adotaram discursos positivos após o empate, embora sigam fora da zona de classificação do Grupo C.