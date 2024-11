Gabigol renasce no Flamengo graças a efeito suspensivo de tribunal suíço

Gabigol foi o nome do Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Tudo graças a um efeito suspensivo conquistado na Corte Arbitral do Esporte (CAS) em abril, o tribunal suíço que rege o esporte no mundo. Ele entra em campo novamente neste domingo, às 16h, contra o Atlético-MG para a decisão.

Qual a questão de Gabigol?

Gabigol foi punido inicialmente por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por fraude em um exame. A punição começou retroativamente, a partir do dia do exame no Ninho do Urubu: 8 de abril de 2023. Se o ponto de referência para o fim da pena for mantido (abril de 2025), Gabigol pode passar o período todo jogando.

O jogador defende que não houve fraude ao exame antidoping. A punição ocorreu porque Gabigol se recusou a ser testado no momento em que os oficiais estavam colhendo as amostras. Ele foi testado no mesmo dia e o exame teve resultados normais.