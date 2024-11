Atlético-MG foca em acústica e gramado e busca primeiro título na Arena MRV

Para o torcedor tem vários pontos positivos. O acesso aos bares, os banheiros, a estrutura que foi montada. Muito bem feito. Na parte da esplanada eu sinto falta de sombra, árvore. Mesmo problema que eu via no Mineirão. O clube sempre faz eventos do lado de fora enquanto o jogo não começa e acho que é positivo. Mas eu acho que a volta do estádio talvez seja um dos piores pontos. O acesso ao metrô é mais longe. O Galo tem feito algumas coisas para melhorar, a acústica melhorou muito, que era um problema que muita gente estava reclamando. Pontos cegos, eu confesso que eu acho que nunca existiu esses pontos cegos, mas é porque tem muita gente que gosta de assistir o jogo em pé, então acaba que atrapalha quem quer assistir o jogo sentado. É uma questão de cultura do futebol brasileiro. Mas avalio bem o estádio, a localização boa, fácil acesso, estacionamento bom. Os ingressos obviamente não são baratos, mas acho que nenhuma arena é. Paulo Régis

A Arena é um velho sonho do Galo. Fui na obra, no jogo das lendas, inclusive no setor lá em cima, onde o pessoal reclama da visibilidade. Com o passar do tempo as coisas foram se ajustando. Acho a ideia fantástica, a logística funciona com relação ao pessoal entrar na esplanada, a entrada nas catracas funciona. Tem muita coisa para melhorar com relação a serviços, bares, restaurantes, começaram a explorar mais o espaço com shows antes. Com relação ao campo, ao que a torcida proporciona, tudo isso a gente vem evoluindo também. A torcida aprende e faz a festa. A Arena hoje é um sucesso. Tem problemas ainda do entorno, que eu acho que é o Belo Horizonte inteiro, com relação à acessibilidade, trânsito, horário de jogo, essas coisas assim. Mas eu acho que Belo Horizonte também vai evoluir nesse sentido. Agora será nossa primeira final nacional e que a gente consiga fechar com chave de ouro esse ciclo. Gustavo Giuntini