Emoção, memórias e dicas: heróis da Copa do Brasil veem Fla pronto em final

No meu entendimento, as duas equipes que jogam o melhor futebol no campo são Botafogo e Flamengo. Mesmo que tenha jogado no Galo também, não dá para afastar o favoritismo do Flamengo com dois gols de vantagem. Me preocupa apenas uma coisa: o condicionamento físico da equipe cai muito no segundo tempo. Isso é um fator preocupante. Fora isso, não consigo ver uma reação do Galo Fernando, herói em 1990

Eu vejo o Flamengo com grande chance de conquistar o título. Pelo resultado do primeiro jogo, mas acima de tudo pelo time que tem. É um time muito qualificado. Se fizerem um bom jogo, concentrados e sem achar que está ganho, tem tudo para conquistar o título da Copa do Brasil. Juan, herói em 2006

O Flamengo tem uma grande vantagem. Sabemos que dificilmente o Galo vai conseguir tirar. Se o Fla faz gol lá, muito complicado tirarem essa diferença. O Flamengo precisa jogar de igual para igual lá, como já faz dentro e fora de casa contra qualquer equipe. Muitas vezes atacando bem mais. É um time muito ofensivo, que consegue ter a posse. O Fla tem a receita, a vantagem e creio que foi uma vantagem muito boa em casa. É difícil, bate um pouco da ansiedade, mas o Flamengo está pronto para essa final. Hernane Brocador, herói em 2013

Gols na memória

O gol de Fernando foi ainda no jogo de ida. Em bola cruzada na área, o ex-zagueiro subiu e mandou para o fundo da rede. Depois, correu em direção à torcida, que subia no alambrado para comemorar. Naquele mesmo confronto, acabou expulso e assistiu do lado de fora o time sacramentar a taça.