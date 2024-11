Palmeiras: retorno de peça-chave dá esperança a Abel após queda defensiva

O Palmeiras pode testar uma solução, contra o Grêmio, nesta sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão, de um problema que se agravou nos últimos jogos: a defesa.

O que aconteceu

O Alviverde levou 27 gols em 32 rodadas do Brasileirão, perdendo a melhor defesa da competição para o Botafogo. Um quarto do total de gols sofridos aconteceu nos últimos três jogos: foram 7 contra Juventude, Fortaleza e Corinthians.

No período, Murilo, uma peça-chave na defesa, esteve ausente. O zagueiro,com uma lesão no adutor da coxa direita, só iniciou a transição física na semana passada. Foi opção no banco de reservas no Dérbi, mas Abel Ferreira preferiu Vitor Reis.