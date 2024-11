Flaco não empolga em 'ano de sua vida', e Palmeiras segue em busca de um 9

Pontaria de Flaco López atrapalha. Segundo o Footstats, o argentino acerta 46,43% de suas finalizações. É um número bem abaixo em relação a Pedro (63,64%), Igor Jesus (59,38%) e Paulinho (56.67%). Em 29 jogos de Brasileirão, Flaco tem 26 finalizações certas e 30 erradas.

Abel Ferreira entende que seu ataque foi "prejudicado" por muitas vendas no início do ano. Endrick (Real Madrid) e Luis Guilherme (West Ham) foram negociados, e Felipe Anderson e Maurício chegaram. Apenas Maurício conseguiu ter um bom desempenho até o momento.

Das equipes que brigam pelo título, no ataque fomos os mais prejudicados. Perdemos no bom sentido o Luis Guilherme, teve o Endrick, o Luan também, foram jogadores que vendemos pelas propostas, entraram dois jogadores no clube, o Mauricio e o Felipe (Anderson), que estão conosco desde o meio do ano. Abel Ferrreira, após a derrota para o Corinthians.

Para a função de camisa 9 em 2025, o Palmeiras buscará um reforço, contará com Flaco López, Luighi (que será promovido do time sub-20 para o profissional) e Rony, que também pode atuar pelos lados do campo.

Abel já criticou Flaco López publicamente algumas vezes

No início do ano, após a derrota nos pênaltis para o São Paulo na Supercopa do Brasil, o treinador lamentou uma chance desperdiçada por Flaco: "Tivemos uma chance do López com o pé esquerdo. No mínimo, tem que meter no gol. Não podemos falhar. O ponto mais determinante do futebol é a eficácia. Quando não é eficaz, quando cria e não faz, fica sempre mais difícil. Temos que melhorar".