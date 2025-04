Transmissão ao vivo de Maringá x Atlético-MG: veja onde assistir

Os mineiros têm uma vitória nas seis primeiras rodadas do Brasileirão. O Atlético empatou em 2 a 2 com o Mirassol no fim de semana.

Os donos da casa passaram por Juventude e União nas fases anteriores. A equipe vem de um empate em 1 a 1 com o Londrina pela Série C.

Maringá x Atlético-MG -- Copa do Brasil 2025