CBF registra receita recorde de R$ 1,5 bilhão e superávit de R$ 107 milhões em 2024

A renovação do acordo com a Nike até 2038 resultou na entrada de R$ 1,3 bilhão nos cofres da CBF, que diz que esses recursos foram alocados "em fundos de investimento de alta liquidez e perfil conservador", com remuneração média de 12,11% no período.

A confederação tem sobra de dinheiro para os próximos anos, visto que apresentou liquidez livre de R$1,9 bilhão, com crescimento do índice de liquidez corrente de 4,29 para 5,21.

Para 2025, a CBF fez a previsão de receita de R$ 2,25 bilhões, com a promessa de investimento de R$ 1,6 bilhão investidos no futebol. A entidade encerrou o ano com superávit de R$ 107 milhões, valor inferior ao de 2023, quando registrou R$ 238 milhões.

Criticado devido às extravagâncias apontadas por extensa reportagem da revista Piauí, como o aumento do valor pago mensalmente aos presidentes das federações, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, diz que sua gestão é "sólida", "marcada pela transparência e pelo compromissos em promover o futebol brasileiro".