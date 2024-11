Fla ganha duas notícias positivas, e Atlético duas negativas antes da final

As duas notícias ruins do Atlético-MG

Atlético-MG perdeu para o Atlético-GO em Goiânia Imagem: Pedro Souza / Atletico

Pouca inspiração. Gabriel Milito viveu o outro lado da moeda em relação aos seus suplentes. O Galo, que atuou majoritariamente com reservas — com exceção de Deyverson e Fausto Vera, indisponíveis para a Copa do Brasil —, não conseguiu se sobressair diante do lanterna Atlético-GO e, de quebra, perdeu com gol nos acréscimos.

Alerta na tabela. O Atlético-MG estacionou nos 41 pontos e, no 10° lugar, ficou ainda mais distante da zona de classificação à Libertadores, já que o São Paulo bateu o Bahia e chegou aos 54 pontos. Em caso de derrota nas duas finais (Copa do Brasil e Libertadores), o time até verá o G6 virar G8, mas precisa ultrapassar adversários para sonhar novamente com a disputa do torneio continental.

Flamengo e Atlético-MG decidem o título da Copa do Brasil a partir das 16h (de Brasília) de domingo (10). O duelo ocorre na Arena MRV, e os cariocas venceram o duelo de ida por 3 a 1 dentro do Maracanã.