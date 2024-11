Inter bate Criciúma com pinturas, mantém embalo e dorme no G4 do Brasileiro

O Inter teve jogo mais fácil no segundo tempo e ampliou em novo golaço. Com vantagem numérica e no placar, o Colorado apenas administrou e evitou correr riscos na etapa final. Com um a menos, o Criciúma não conseguiu mais as escapadas rápidas em contra-ataque, o que tornou Rochet um espectador de luxo na partida. Os mandantes tiveram um pênalti marcado na reta final, mas que foi anulado após o árbitro checar o lance no VAR. Não fez falta. O próprio atacante enfileirou adversários e decretou a vitória nos minutos finais.

Lances importantes e gols

Gustavo salva o Criciúma. A primeira chance clara do Inter saiu aos cinco minutos. Alan Patrick deixou Borré cara a cara com Gustavo. O colombiano finalizou cruzado, mas a bola explodiu no goleiro adversário, que fechou bem o ângulo.

Rochet faz milagre! Newton recebeu passe e se antecipou à marcação. O volante do Criciúma bateu colocado, e a bola tinha o rumo do ângulo direito de Rochet. O goleiro do Colorado voou e espalmou.

Que bomba! Newton recebeu de novo com espaço na entrada da área e soltou o pé. A bola passou muito próximo da trave esquerda de Rochet e saiu.

Aí não, Rômulo. Alan Patrick encontrou espaço e ajeitou para Rômulo na entrada da área. O volante se ajeitou e soltou o pé, mas acabou isolando.