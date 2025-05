Campeões mundiais pelo Corinthians, Cássio e Ralf posam para fotos após jogo pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro venceu o Vila Nova por 2 a 0, no Mineirão, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo reuniu duas figuras importantes da história recente do Corinthians: o volante Ralf, do Vila Nova, e pelo lado do Cruzeiro o goleiro Cássio, para muitos o maior ídolo da história do Timão.

Após a partida, os dois atletas se abraçaram no campo do Mineirão e conversaram por um breve tempo. Depois, após se trocarem nos vestiários, posaram para fotos, divulgadas por Ralf em suas redes sociais.

"Valeu gigante, sempre bom te ver meu irmão, meu compadre. Que bom saber que você está bem! Sou seu fã! Que Deus te abençoe hoje e sempre!!! Amo sua vida, te amo meu Irmão!!! Você é fenômeno, humildade em pessoa e com um coração gigantesco! Você é diferenciado Fenômeno", escreveu Ralf.