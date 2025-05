"Quando você fica sem a bola, preocupado somente em se defender, passa uma impressão de que a intensidade cai. Ela cai realmente, mas é devido a tentar controlar o jogo com posse de bola. Tomamos o gol porque erramos o passe numa transição ofensiva e gerou o gol do adversário. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tranquilidade nessa situação, poderíamos ter saído com um resultado melhor. Mas estamos vivos. Jogar aqui é difícil, o campo prejudica a qualidade do futebol. A gente se preocupa muito com a intensidade, mas ela parte do princípio também de ter gramados adequados nos estádios", acrescentou.

Por fim, Felipe, que também ocupa o cargo de diretor de futebol do Vasco, ainda falou sobre a situação de Manuel Capasso. O zagueiro, que retornou de empréstimo junto ao Olimpia-PAR no começo do ano, foi relacionado a apenas uma partida na temporada.

"O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade de sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum, mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade de sair e não quis. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. É questão de escolhas. Você gosta dele. Eu não gosto", finalizou.

O Vasco volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando encara o Palmeiras, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha. O Cruzmaltino ocupa a 11ª posição, com sete pontos. O Alviverde é o vice-líder, com 13 pontos somados.