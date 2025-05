O Santos está no Z4 e contratou um treinador estreante. Por quê?

O Santos Futebol Clube de 2025 está fazendo tudo errado e já iniciou a colocar em prática a "cartilha do rebaixamento". Parece que o presidente Marcelo Teixeira vive num universo paralelo ao que o Santos está vivendo, assim como o Neymar também.

Quando o Santos perdeu para o Vasco, o presidente disse: "É inadmissível o Santos vir até São Januário e perder para o Vasco." Uma fala completamente fora da realidade, porque o Vasco da Gama estava na Série A em 2024, enquanto o Santos conquistou o acesso da Série B.

Na sequência, o Neymar disse o seguinte: "Só vejo o Flamengo e o Palmeiras acima do Santos. Temos um time igual ao Corinthians, Internacional, por exemplo." Você lê essas aberrações que criaram uma expectativa falsa em seus torcedores, e quando a realidade se mostra, essa torcida reage com agressividade, não só porque o time está em péssima situação, mas porque se sente enganada.

Essa enganação teve participação de alguns jornalistas da imprensa esportiva que, quando o Neymar chegou, disseram que com ele o Santos disputaria o título brasileiro. Claro que todos os neymarzetes, seja da imprensa ou não, não conseguem enxergar a realidade de 4 ou 5 anos para cá do Neymar, que, além de se machucar constantemente, também não joga um futebol que possa fazer um time ser favorito a nada. Além disso, a sua falta de profissionalismo e respeito com o time que joga e com seus torcedores é praticamente zero.

Anda sumido ultimamente porque o bicho pegou com mais uma contusão. Quando operou o joelho, foi para o navio, e quando machucou contra o Bragantino, foi para o carnaval e para os jogos do Fúria. Aí se viu exposto, e a opinião pública começou a cobrar. Ele, estrategicamente, resolveu sumir de tudo, mas isso não significa que mudou seu pensamento.

A contratação do Neymar, até agora, foi um tiro no pé na prática do futebol, mas me parece um sucesso no marketing do clube. Mas o que é mais importante: muito marketing e o time cair para a Série B, ou menos marketing e o time ser competitivo?