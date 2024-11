António diz que Corinthians não cai e relembra polêmica nos bastidores

"O Corinthians é outra dimensão, por mais que respeito todos os clubes por onde eu passo, percebemos a dimensão dentro do contexto do futebol brasileiro do que é o Corinthians, é um a par dos outros".

António Oliveira vivenciou na pele diversos momentos no Timão, afinal, treinou uma das potências do futebol brasileiro. Seu lado 'protetor' e paizão de grupo teve que ser colocado em ação quando as polêmicas de bastidores entravam no dia a dia do elenco, como o escândalo da patrocinadora Vai de Bet.

Em junho, a empresa rescindiu o patrocínio com Corinthians após escândalo com o suposto 'laranja'. Para não impactar no elenco, António buscou 'blindar' todos os setores, mas admite que as polêmicas impactaram no dia a dia do clube. Apesar disso, o treinador português tirou lições positivas para sua carreira com a questão, como contou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do UOL.

"Impacta (no dia a dia). É natural que muitas das vezes desviamos aquilo que é o foco fundamental e começa a falar em coisas que não são muito importante para nós, porque o nosso foco tem que ser apenas aquilo que é o treino e a preparação do jogo. Constantemente colocar em causa a credibilidade do clube não é saudável. Portanto, eu tentei sempre colocar essa veia agregadora, principalmente em todos os departamentos, e eu cheguei a fazer até uma reunião com esses departamentos todos para parar de falar dessas situações. Não vai adiantar nada, não nos vai acrescentar nada, temos que nos focar cada vez mais naquilo que nós conseguimos controlar, e é por isso que eu às vezes dizia, fui muito mais, em alguns momentos, do que apenas um simples treinador. E, nessa perspectiva, orgulho muito imenso do tempo, porque valeu a pena. Valeu a pena".

'Tenho um amigo para a vida'