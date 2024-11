Corinthians procura Luís Castro pensando em projeto a partir de 2025

Ainda com Ramón Díaz no comando da equipe, o Corinthians já está se mexendo aos poucos nos bastidores e, com isso, pessoas da total confiança do presidente Augusto Melo fizeram uma primeira consulta sobre a situação de Luís Castro.

Livre no mercado da bola, desde a saída em setembro do Al Nassr, Castro é hoje o principal alvo do Timão para 2025. Sendo assim, a ideia inicial alvinegra passa por estudar o terreno e perceber o quanto antes os planos do ex-técnico do Botafogo. O contato foi feito através de intermediários ligados ao clube paulista.

O técnico português não tem qualquer pressa para definir o futuro e, neste momento, prefere assumir um novo clube somente em janeiro. Até por isso, está na Bahia curtindo férias com a família nos últimos dias.