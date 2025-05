Campeão da Superliga, Osasco desfila em caminhão do Corpo de Bombeiros

A festa continua para as campeãs da Superliga feminina de vôlei nesta sexta-feira. As jogadoras e a comissão técnica do Osasco São Cristóvão Saúde desfilarão pelas ruas da cidade, em um caminhão do Corpo de Bombeiros. A concentração será às 11h, no ginásio José Liberatti, de onde partem para compartilhar com os osasquenses a alegria pela conquista do título nacional após 13 anos.

Nesta quinta-feira, no Ibirapuera, o Osasco venceu o Sesi Bauru por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 19/25, 28/26 e 25/20, para levantar o troféu de campeão da Superliga. Com a conquista, o time comandado pelo técnico Luizomar fechou uma temporada com 100% de aproveitamento. Além do título nacional, conquistou o 18º título paulista e o tetracampeonato da Copa Brasil.

"Eu não poderia estar mais feliz. Desde quando falaram que a final seria no Ibirapuera, eu liguei para a Natália e falei: 'Caraca, já pensou a gente de novo na final no Ibirapuera?' É um lugar onde eu já tinha lembranças maravilhosas e construímos mais uma história linda no Ibirapuera. A torcida foi maravilhosa. Até parecia o Liberatti", disse Camila Brait, eleita a melhor líbero da Superliga.