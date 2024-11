Fortaleza vence, segue na briga pelo título e deixa o Juventude no Z4

O Fortaleza soube ser eficiente e passou fácil pelo Juventude com a vitória por 3 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo na noite deste sábado foi válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram de Moisés, Mancuso e Kusevic. Os dois primeiros ainda na etapa inicial e o último já no segundo tempo.

O resultado faz o Fortaleza abrir vantagem na terceira posição com 60 pontos e manter o sonho do título. O Flamengo, em quarto, tem 55. Acima do Lion, o Palmeiras tem 61 e o Botafogo 64. Os três times ainda jogam na rodada. O Juventude perde a chance de sair da zona de rebaixamento e fica em 18º, com 34 pontos. O Red Bull Bragantino é o primeiro fora, com 35.