Flu e Grêmio empataram para alegria de sexteto também ameaçado

Do Juventude, com 34 pontos em 18º lugar, ao Criciúma, com 37 em 13º, todos os demais seis times, que a exemplo de Grêmio e Fluminense lutam para não cair, festejam o empate entre os tricolores no Maracanã com 35 mil torcedores.

O Grêmio saiu na frente com Braithwaite, Arias empatou ainda no primeiro tempo, o Flu virou com Kauã e Reinaldo empatou 2 a 2 em cobrança de pênalti já nos acréscimos.

Felipe Melo, no banco, acabou expulso por reclamar da marcação do penal claro cometido por Fábio em Arezo.