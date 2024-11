Santos vence Vila Nova, faz a festa em casa e pode subir neste domingo

A difícil vitória que alivia o torcedor santista veio após uma grande festa dentro e fora do estádio. Um "corredor de fogo" foi preparado para receber o ônibus com os atletas.

Classificação e jogos Série B

Basso abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo, o Vila Nova assustou em duas oportunidades, e o Santos garantiu a vitória no fim. Guilherme bateu pênalti após falta em Otero que a arbitragem contou com o VAR para marcar. O próprio Otero bateu falta no fim para ampliar.

Otero mudou o jogo. Ele entrou no começo do segundo tempo após lesão de Serginho e participou dos três gols. Cobrou a falta do primeiro, sofreu pênalti e marcou o seu.

Mesmo nesse clima de festa, porém, Carille não passou ileso. O treinador recebeu muitas vaias de uma torcida que, na sua maioria, parece não aguentar mais o estilo defensivo e de baixo uso da base.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Coritiba, dia 11, no Couto Pereira. No mesmo dia, o Vila Nova receberá a Ponte Preta.

Santos decepciona no primeiro tempo

A torcida do Peixe fez grande festa dentro e fora do estádio, mas o time de Fabio Carille voltou a jogar mal.