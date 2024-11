Bragantino e Cuiabá ficam em empate ruim para os dois na luta contra o Z4

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino volta à campo no sábado (9), às 19h, em que viaja a Goiânia, para enfrentar o Atlético-GO. Já o Cuiabá, por sua vez, também no sábado (9), viaja ao Rio de Janeiro para jogar diante do Botafogo, às 16h30 (horário de Brasília).

Como foi o jogo

Com a responsabilidade de vencer o jogo para sair do Z4, o Bragantino, já sob o comando do 'velho conhecido' Fernando Seabra, partiu pra cima do Cuiabá desde os primeiros minutos e colocou forte pressão na equipe treinada por Bernardo Franco, que precisava surpreender pra se manter viva na luta contra a degola.

Os paulistas tinham mais a posse de bola na primeira etapa, enquanto os matogrossenses tentavam esperar através de contra-ataques. A situação fez Bernardo Franco gastar até mesmo duas janelas de substituições no primeiro tempo. As mudanças até fizeram o Cuiabá atacar mais e procurar o gol adversário, mas o Braga era quem pressionava mais, porém, sem mudar o resultado no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Dourado tentou ser mais ativo na partida, tendo um pouco mais de posse de bola, mas sempre que tentava ir em direção ao gol adversário esbarrava na defesa do Massa Bruta, que sentia o nervosismo do jogo, e tampouco conseguia criar em direção ao gol adversário com perigo.

O nervosismo fez as duas equipes tomarem o desespero no ataque, mas, apesar dos perigos na reta final do jogo, nenhum dos dois foi capaz de furar a defesa adversária, em um empate que distanciou o Dourado da permanência na Série A, e colocou sob forte risco o Massa Bruta até o fim da rodada.