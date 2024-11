António diz que Deyverson queria jogar no Corinthians: 'Não depende de mim'

Claro que eu queria o Deyverson. Indiquei (contração do Deyverson). Não dependia de mim tomar uma decisão. É por isso que às vezes eu falo que é mais importante o clube do que propriamente situações. Hoje olhamos para o Deyverson e vai jogar a final da Libertadores, é decisivo no Cuiabá, no Palmeiras, no Atlético-MG, em qualquer equipe. Ele queria ir para o Corinthians, e nessa perspectiva não depende de mim. Como eu digo, às vezes não é só a questão técnica que está em cima da mesa. Portanto, não cabe a mim tomar uma decisão António Oliveira, ao UOL

Nos falamos muito por videochamadas, nós também temos uma ótima relação até familiar. Estou muito feliz por ele. Ele merece, é um menino do bem, tem as suas maluquices, mas faz parte, às vezes até são determinantes e estratégicas. desde que atrapalhe o adversário, não a nós. Ele é um jogador que num momento certo é decisivo, é fantástico, um jogador muito rápido, joga extremamente bem de cabeça, é um jogador extremamente agressivo na primeira linha de pressão, é um jogador que ajudou muito nos anos em que eu estive, em 22 e 23. No Cuiabá, foi determinante

