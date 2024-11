Polícia prende 1° torcedor da Mancha envolvido em emboscada a cruzeirenses

A polícia prendeu, na tarde desta sexta-feira (1), o primeiro torcedor da Mancha Verde envolvido na emboscada da organizada do Palmeiras a cruzeirenses, ocorrida no último fim de semana na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP). Houve um mandado de prisão temporária expedido pelas autoridades.

O que aconteceu

O detido não é um dos seis considerados foragidos pela Justiça. A lista tem Jorge Luis Sampaio Santos (presidente da Mancha), Felipe Matos dos Santos (vice) e outros quatro membros ligados à diretoria.

O homem foi capturado na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, e enviado ao prédio do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), na Barra Funda. A delegada Fernanda Herbella, responsável pela operação, e o delegado César Saad, que coordena a investigação, estavam no local.