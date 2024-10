Flamengo não priorizou Brasileiro em 11 jogos que custaram sonho do título

O discurso no Fla sempre foi de que todos os títulos eram importantes. Mesmo assim, Libertadores e Copa do Brasil entraram na frente. A única exceção foi contra o Bolívar ainda na fase de grupos, que custou o primeiro lugar do grupo e fez o time decidir as vagas fora de casa.

O Flamengo ainda tem chances matemáticas de título no Brasileiro, mas foca no G4. A equipe tem 55 pontos contra 64 do líder Botafogo e não faz mais confrontos diretos nesta temporada. A prioridade atual é garantir a vaga entre os quatro primeiros para voltar à Libertadores.

Veja os jogos com poupados

Com Tite

Flamengo 2x1 São Paulo - Arrascaeta e Luiz Araújo começaram no banco;

Palmeiras 0x0 Flamengo - Pedro e De la Cruz começaram no banco;