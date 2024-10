Rossi é o melhor do Flamengo no empate com o Internacional; veja as notas

O goleiro Rossi foi o melhor em campo no empate do Flamengo com o Internacional em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As notas são do Footstats, site especializado em estatísticas.

Veja as notas

Flamengo

Rossi - 6,5

Varela - 5,5

Fabrício Bruno - 6,2

Léo Ortiz - 5,7

Ayrton Lucas - 5,4

Erick Pulgar - 5,1

Evertton Araújo - 5,7

Alcaraz - 5,8

Gerson - 4,5

Gonzalo Plata - 5,3

Bruno Henrique - 5,3

Michael - 5,4

Matheus Gonçalves - 5,3

Internacional