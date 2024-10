Classificação do Atlético-MG acaba com chance de 'intruso' no Super Mundial

Apenas três times estão na briga pela vaga no Super Mundial: Atlético-MG, Botafogo e Peñarol. O Galo está a um jogo, enquanto Botafogo e Peñarol estão a dois — se enfrentam no jogo de volta da semifinal nesta quarta-feira (30). O Glorioso tem vantagem por ter vencido por 5 a 0 no jogo de ida.

Caso o Botafogo vá à final, o Brasil garantirá sua quarta vaga e será ainda mais maioria na competição. Há um limite de apenas dois clubes por país no Super Mundial, mas a regra pode ser 'burlada' caso equipes de uma mesma nação vençam competições continentais seguidamente. O Brasil já tem três clubes classificados: Palmeiras, Flamengo e Fluminense (campeões das últimas três Libertadores).

Como será o Super Mundial?

A competição organizada pela Fifa será disputada pela primeira vez com 32 times no ano que vem. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição do torneio neste formato.

Os jogos serão disputados em Miami [Hard Rock Stadium], Seattle [Lumen Field], Los Angeles [Rose Bowl Stadium], Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium], Atlanta [Mercedes Benz Stadium], Nashville [Geodis Park], Charlotte [Bank of America Stadium], Cincinnati [TQL Stadium], Washington [Audi Field], Philadelphia [Lincoln Financianl Field], Nova York [MetLife Stadium].

Os 32 times serão divididos em oito grupos com quatro equipes cada, com elas se enfrentando em um turno único. Os dois primeiros de cada chave avançarão para as oitavas de final. O mata-mata será disputado em jogo único.