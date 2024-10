Como Fifa fez gambiarra para ter Messi no Super Mundial de Clubes

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou a participação do Inter Miami, time de Lionel Messi, no Super Mundial de Clubes em 2025. A decisão abre uma exceção ao criar um critério totalmente diferente do aplicado para definir os outros 30 times - falta apenas um, que sairá após a final da Libertadores-2024.

A Fifa tem propalado que as classificações ao Super Mundial seriam baseadas no mérito do campo.

O regulamento do Mundial de Clubes estabelece as regras para definir vagas de cada continente. Há dois critérios possíveis: 1) campeão continental no último ciclo de quatro anos (2021 a 2024) 2) posição no ranking de clubes de cada confederação.