Fifa exige titulares no Super Mundial e libera clubes de ceder convocados

O regulamento do Mundial de Clubes foi aprovado no último Conselho da Fifa. Ainda não publicado pela entidade, mas foi enviado a federações e clubes.

No seu artigo 4.2, a entidade lista as obrigações dos clubes: ?escalar seus times mais fortes durante a competição?. Essa regra causou irritação no técnico do Manchester City, Pep Guardiola. Ele questionou a interferência da entidade.

Pelas regras da competição, cada time poderá inscrever até 35 jogadores em seu elenco, sendo o mínimo de 26. E, para tornar os times mais fortes, a Fifa estabeleceu que pode ser instituída uma janela de transferências extra no dia 1a a 10 de junho. A competição ocorre de 15 de junho a 13 de julho.

Pelo artigo 22.5, os times não precisam liberar jogadores convocados durante o período. Há uma previsão de uma Copa Ouro, competição de seleções da Concacaf, durante o período do Mundo. Mas a data-Fifa dos dias anteriores, de 1a 10 de junho, continuam válidas.

Apesar das exigências de times fortes, a Fifa ainda não se comprometeu com nenhum valor de pagamento com os clubes. No regulamento, está descrito que isso será comunicado em circular posterior aos times.

Em relação às regras, o Mundial tem o formato clássico da Copa do Mundo, com 32 times divididos em oito grupos. Só os dois melhores de cada grupo se classificam às oitavas-de-final. Os confrontos diretos são o primeiro critério de desempate.