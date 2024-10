Peñarol x Botafogo muda de local e terá presença das duas torcidas

O Ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, fez um pedido formal à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para que a partida fosse com torcida única. O motivo era a falta de condições de segurança após os conflitos no Rio de Janeiro envolvendo a torcida do Peñarol. A Conmebol, porém, exigiu a presença dos botafoguenses e ameaçou mudar o país da partida ou fazer com portões fechados.

Em entrevista coletiva, as autoridades do Uruguai sugeriram a troca para o Centenario. Pouco depois, a Conmebol oficializou a troca. Participaram dos esclarecimentos à imprensa o diretor da Polícia Nacional, José Manuel Azambuya, o chefe de estado Kerman Da Rosa e o subdiretor executivo da Polícia Efraín Abreu.

Muitas partidas relevantes foram disputadas no Campeón del Siglo, mas não com a magnitude desta, com tudo o que aconteceu no Brasil, inclusive em vias públicas. Temos informações de inteligência que não podemos compartilhar, e pela natureza delas entendemos que estádio do Peñarol não pode receber o jogo. As vias de evacuação que o Centenário possui fazem dele o melhor cenário para o jogo. José Manuel Azambuya, diretor da Polícia Nacional do Uruguai

A escolha é pela localização do Estádio Centenário. O local tem 60 mil ligares, enquanto o Campeón Del Siglo tem 40 mil. Assim, os visitantes ficam acomodados em maior segurança. Além disso, o estádio fica em uma área central da cidade e cercado de parques, dando mais espaço para o deslocamento das pessoas.

A CBF se manifestou celebrando o resultado. A entidade atuou durante as conversas para assegurar que a torcida do Botafogo não fosse lesada.