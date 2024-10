Torcida fala em 'medo instaurado' e evita camisas do Botafogo no Uruguai

Torcedores do Botafogo divulgaram cartilha de segurança para alvinegros que estão em Montevidéu Imagem: Divulgação / Movimento Ninguém Ama Como a Gente

Um encontro de botafoguenses que aconteceria na noite desta terça (30) foi desmarcado por motivos de segurança. Circula também uma cartilha com recomendações aos alvinegros que estão em Montevidéu, sugerindo que não andem com camisas do clube, evitem andar em grupos grandes e optem por não entoar cânticos da torcida e falar português em espaços públicos.

Não há, porém, até o momento, um incidente mais grave relatado. A sensação de insegurança, no entanto, faz com que muitos já prefiram que o jogo aconteça de portões fechados mesmo com o ingresso em mãos.

O panorama atual tem um decreto do governo do Uruguai para que a partida aconteça com a proibição da entrada de visitantes. A Conmebol, por sua vez, reagiu exigindo que a torcida do Botafogo seja liberada, e que se isso não acontecer, o jogo será realizado sem a presença de público ou em outro local.

"O clima no meu voo e no que chegou antes do meu foi meio esquisito. Uma galera começou a desrespeitar os botafoguenses, os brasileiros que estavam no voo, beirando o racismo e praticando xenofobia. Falando que aqui no Uruguai íamos ver, que aqui não é a bagunça que é no Brasil... Sendo que absolutamente nenhum brasileiro fez nada. Uma parte tentou arrumar uma briga, mas ninguém entrou na pilha", disse o influencer botafoguense Gustavo Chagas, complementando: