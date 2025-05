Torcida do Real Madrid protesta contra o time após 4ª derrota em 4 jogos com o Barcelona

Após a quarta derrota em quatro confrontos com o Barcelona na temporada, torcedores do Real Madrid protestaram em frente ao CT do clube, onde aguardaram a chegada do ônibus com a delegação e a saída dos jogadores em seus carros particulares, neste domingo.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", a polícia foi acionada e uma faixa com a inscrição "Vergonha" foi retirada do local antes da chegada do ônibus por seguranças do Real. Quando os jogadores deixavam o local, eram xingados pelos torcedores. O técnico Carlo Ancelotti também foi alvo dos protestos.

Alguns atletas, como Mbappé e Modric, porém, foram aplaudidos. Com três gols no El Clasico, o atacante francês se tornou o jogador com mais gols em sua temporada de estreia no clube, com 39 gols.