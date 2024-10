Torcedores do Botafogo com ingresso cogitam ação em caso de veto no Uruguai

Em sua postagem no X, o ministro diz que a medida visa "evitar novos distúrbios entre os adeptos de ambas as equipes". Ocorre, porém, que o confronto de torcedores do Peñarol na Praia do Pontal, no bairro do Recreio (RJ), não se deu com torcedores do Botafogo.

Conmebol exige que federação cumpra regulamento

A Conmebol, por sua vez, deu um ultimato para a Associação Uruguaia de Futebol exigindo a liberação da torcida do Botafogo. Se não houver visitantes no estádio, a entidade estuda mandar fechar os portões do jogo ou transferi-lo de lugar.

Anteriormente, a CBF já havia enviado um ofício à Conmebol pedindo que se cumpra o regulamento e que garanta a presença da torcida do Botafogo. O documento fala em "reciprocidade" e "respeito" às regras previstas.

O Botafogo também acionou a entidade sul-americana além de autoridades governamentais e policiais. Foram oficiados pelo clube o Itamaraty, o Ministério dos Esportes, a Polícia Federal e a Interpol com o intuito de garantir a segurança dos torcedores alvinegros em Montevidéu.

Na avaliação do Botafogo, o Peñarol e a polícia uruguaia assumiram a incapacidade de garantir a segurança da partida. E por causa disso, estão infringindo o regulamento da Conmebol.