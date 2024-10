Peñarol e Botafogo pode mudar de local se jogo for com torcida única

Como os torcedores serão ressarcidos se jogo for com torcida única?

"Eles poderiam buscar ressarcimento por diferentes caminhos: reembolso dos ingressos e passagens aéreas. No entanto, seria uma briga difícil, e cada caso teria um caminho diferente. A responsabilidade da Conmebol poderia se limitar ao ressarcimento dos ingressos, mas isso não me parece plausível, pois a confederação teve de impedir a entrada dos torcedores por motivo de força maior", analisa Jean Nicolau.

"Infelizmente o torcedor do Botafogo pode ser o maior prejudicado. Caso realmente seja impedido de ingressar ao estádio, além do reembolso do valor do ingresso, poderá pleitear indenização por perdas e danos, através de ação judicial, aos organizadores do evento. O caso se assemelha ao episódio ocorrido anos atrás com o Flamengo, que teve o jogo da final transferido de país muito perto da data marcada", lembra Luiz Marcondes.

Entenda o pedido

O ministro do Interior do Uruguai, Nicolás Martinelli, enviou um ofício à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) pedindo que o jogo entre Peñarol e Botafogo, na próxima quarta-feira (30), no Campeón del Siglo, seja realizado com torcida única por "razões de segurança".

Em uma postagem no X (antigo Twitter), o ministro citou como uma das razões "análises da Polícia Nacional após episódios de violência ocorridos no Rio de Janeiro antes do jogo de ida". Ele afirmou também que a medida visa "evitar novos distúrbios entre os adeptos de ambas as equipes".